Luciano Sorbillo porta Napoli a Malvaglio

'Come una sera a Napoli': una 'speciale' cena da 'Danny's Pizzeria-Bar' di Malvaglio. Ospite Luciano Sorbillo, maestro eccellenza campana in Italia e nel mondo.

Metti il maestro eccellenza campana in Italia e nel mondo Luciano Sorbillo (della pizzeria 'Pizz a' Street' di Napoli); aggiungici, poi, un menù davvero 'speciale', tanti prodotti di qualità e la cura e la professionalità di Danny Giuseppe Canzano (titolare di 'Danny's Pizzeria-Bar' di Malvaglio) e... vi sembrerà di essere 'Come una sera a Napoli'. Che, poi, è stato proprio questo il titolo della cena organizzata giovedì sera nel locale della frazione di Robecchetto. L'occasione, insomma, per ritrovarsi, stare insieme e, soprattutto, allietare i palati con una serie di prelibatezze culinarie che hanno spaziato dalla pizza agli arancini e cuoppo di mare, accompagnati da birre, bibite o acqua.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!