Un nuovo semaforo per ipovedenti a Corbetta. "I lavori per la realizzazione del semaforo che regola l'attraversamento pedonale di Via Europa a norma per le persone non vedenti e ipovedenti di Via Europa sono terminati - ha scritto il sindaco Marco Ballarini - Questo è il secondo: a settembre 2021, infatti, la nostra Amministrazione ha vinto un bando di Regione Lombardia dal valore di circa 40.000 euro per realizzare degli incroci semaforici adatti al 100% ai bisogni dei cittadini non vedenti e ipovedenti. Ora vogliamo adeguare tutti gli attraversamenti di Corbetta, per renderli sicuri per tutte e tutti. Un piccolo passo in avanti per rendere Corbetta sempre più sicura: una città accogliente e inclusiva per tutti".

