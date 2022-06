Due anni di 'stop' per l'emergenza Covid, ma adesso è pronta a tornare. La tradizione che si rinnova, insomma: dal 30 giugno al 3 luglio a Castano ecco la 'Festa Alpina'.

Due anni di 'stop' per l'emergenza Covid, ma adesso è pronta a tornare. La tradizione che si rinnova, insomma. Già, perché da giovedì prossimo (30 giugno) e fino al 3 luglio, ecco in tensostruttura a Castano la 'Festa Alpina' (giunta alla sua 16^ edizione). Si comincerà, come detto, il 30 con la musica di 'Rosy', mentre venerdì 1 luglio sarà la volta di 'Max Pinci'; ancora, sabato 2 'Mirco e i Jolly' e, infine, domenica 3 'Alex e Flavio'. Per tutta la durata della manifestazione, dalle 19.30, sarà in funzione il servizio bar e griglia.

