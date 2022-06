Sere d'estate in piscina

Estate: il programma degli eventi e delle serate in piscina a Cuggiono che si svolgeranno sulla terrazza bar dell’impianto.

Dopo l’inaugurazione della Musica sul terrazzo con gli 'IF' e le note dei Pink Floyd, dopo l’esibizione della Squadra di Nuoto Sincronizzato di Cuggiono, ecco finalmente pronto il programma degli eventi e delle serate in piscina che si svolgeranno sulla terrazza bar dell’impianto. Si parte già da venerdì 26 giugno con 'Alice non lo sa!', una serata dedicata ai cantautori italiani con il duo Oscar Valente e Fabrizio Cassani. L’8 luglio sarà la volta del gruppo 'Brass Brothers', mentre il 15 luglio torneranno ad esibirsi i 'Bad Memory'; nella stessa serata il piazzale antistante la terrazza sarà invaso dalle due ruote a motore per l’evento 'Summer Meet'. Inizieranno poi anche le serate a tema (su prenotazione): 22 luglio grigliata con musica del Dj Marco, 29 luglio serata bavarese, 5 agosto cena salentina, 15 agosto grigliata di Ferragosto. Per tutti gli eventi rimane, comunque, in funzione il servizio bar con ingresso libero. Naturalmente potranno aggiungersi altre iniziative e/o serate, per rimanere aggiornati seguita la pagina Facebook della piscina di Cuggiono. Per Informazioni 02/974384.

