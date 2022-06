Il 24, 25 e 26 giugno al centro anziani e pensionati di Arconate, la 'Festa Rossonera'. Una 'tre giorni' per stare insieme e divertirsi.

Tre giorni tutti da vivere assieme. L'associazione Pro Disabili Arconate, in collaborazione con il Milan Club Arconate, organizza, infatti, la 'Festa Rossonera'. L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti sono al centro anziani e pensionati arconatese (via Beata Vergine) venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno, tra cene, serate danzanti e momenti di divertimento. Il ricavato, infine, verrà devoluto in beneficenza.

