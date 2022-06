Ombrelloni in dono al Nido

Tutto nasce da un atto d'amore. Giorgio Rancilio, per onorare nel modo migliore la memoria del padre Antonietto, ha deciso di donare alcuni ombrelloni da posizionare nell'area esterna dell'asilo Nido 'Un, due, tre stella'.

Tutto nasce da un atto d'amore. Giorgio Rancilio, per onorare nel modo migliore la memoria del padre Antonietto, ha deciso di donare alcuni ombrelloni da posizionare nell'area esterna dell'asilo Nido 'Un, due, tre stella'. L'iniziativa si inquadra nel progetto 'Antonietto Rancilio Foundation' messo in piedi dallo stesso Giorgio. E così, su un'area che è nata per volontà degli Assessorati uscenti a servizi sociali e politiche educative, "Sotto il solleone - sottolinea il Comune - i nostri piccoli avranno un'oasi d'ombra".

