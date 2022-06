Illuminazione 'green'

Rivoluzione 'green' nell'illuminazione pubblica di Nosate. Ecco, infatti, il progetto con Hera Luce per la riqualificazione, che vedrà la sostituzione di 259 punti luce.

Rivoluzione 'green' nell'illuminazione pubblica di Nosate. Ecco, infatti, il progetto con Hera Luce per la riqualificazione, che vedrà la sostituzione di 259 punti luce con apparecchi a led di ultima generazione, la riduzione dei consumi del 72% e una gestione più efficiente degli impianti. "Come Comune abbiamo stipulato un contratto, appunto, con Hera Luce, proprio in ottica di dare nuova luce al nostro paese - spiegano dallo stesso Comune - Gli interventi, poi, dureranno 4 mesi e per quanto riguarda le installazioni saranno di tipo cut-off, cioé progettate per orientare tutta la luce emessa verso la strada e saranno dotate di una tecnologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più centrali della notte, per limitare lo spreco energetico e il disagio verso le abitazioni, nel pieno rispetto della legislazione in materia di inquinamento luminoso e di illuminazione stradale. Ancora più nel dettaglio, la sostituzione dei punti luce con impianti a led consentirà di risparmiare 97 mila kWh/anno e tale opera rappresenta un'applicazione concreta dell'economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell'agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e di carbon neutrality".

