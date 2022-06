Delpini a Dairago per il Santuario

Un anniversario importante esigeva un personaggio importante e di rilievo. Per festeggiare a dovere il cinquecentesimo anniversario del Santuario della Madonna in Campagna, la comunità di Dairago si è regalata la presenza dell'Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini.

Un anniversario importante esigeva un personaggio importante e di rilievo. Per festeggiare a dovere il cinquecentesimo anniversario del Santuario della Madonna in Campagna, la comunità di Dairago si è regalata la presenza dell'Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini. I dairaghesi sono accorsi numerosi per salutarlo e abbracciarlo e la loro emozione è riassunta nelle parole del sindaco Paola Rolfi: "Ringrazio Monsignor Delpini per aver condiviso con tutti noi l'attaccamento della nostra comunità al santuario dairaghese - ha scritto in una nota - per la sua omelia intensa, densa di significati in cui ha posto al centro l'uomo per la sua disponibilità, gentilezza e semplicità; ringrazio i sindaci, le forze dell'ordine e le autorità religiose presenti". Il primo cittadino ha ringraziato anche il parroco della chiesa di san Genesio, don Giuseppe Alloisio, la parrocchia e le associazioni che non hanno fatto mancare il loro apporto di presenza e contributo alla riuscita della giornata. E nei grazie è raccolto anche quello "Agli alunni delle scuole di Dairago per gli stupendi disegni sulla Madonna del latte , testimonianza di un attacamento che, come ha sottolineato monsignor Delpini, affonda le sue radici nel passato, è vivo nel presente ed è proiettato nel nostro futuro".

