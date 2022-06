'Live in Castano': tre serate di musica in piazza

Musica, animazione e tanti momenti per tutti. L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti, allora, sono in piazza Mazzini a Castano il 24, 25 e 26 giugno con 'Live in Castano'.

Musica, animazione e tanti momenti per tutti. L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti, allora, sono in piazza Mazzini a Castano il 24, 25 e 26 giugno con 'Live in Castano' (in diretta su Radio Trm). Si comincerà il giovedì con Enwyrd – American College – Amarcord, mentre il venerdì ecco 'Black, White and Blues', con Vito Di Modugno Quartet e il super ospite Fausto Leali (evento inserito nella rassegna del Polo Culturale del Castanese 'Il Patrimonio in scena. Suoni e Voci d’Estate'; in caso di maltempo ci si trasferirà all’auditorium Paccagnini) e, infine, sabato toccherà ai Loreley (opening Missklang; progetto artistico e benefico 'Come un Volo d’Angelo', in collaborazione con Cuore di Donna e Lilt).

