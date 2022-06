Il vicecomandante va a Milano

Dopo undici anni in paese, andrà a Milano per assumere un altro incarico. Ma lui, il maresciallo maggiore Antonio Del Giudice, vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Nerviano, lascerà certamente un buon ricordo.

Dopo undici anni in paese, andrà a Milano per assumere un altro incarico. Ma lui, il maresciallo maggiore Antonio Del Giudice, vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Nerviano, lascerà certamente un buon ricordo. L'ex sindaco Massimo Cozzi ha avuto modo di collaborare con lui e quindi di conoscerlo strettamente: "Ho avuto la grandissima fortuna , nella mia esperienza di sindaco, di conoscere una bellissima persona - dice - e un professionista serio, preparato e sempre disponibile in qualsiasi momenti, grazie di cuore per quanto hai fatto per Nerviano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!