"Auguri don Francesco"

Il suo ministero sacerdotale si svolgerà nella Parrocchia di Bernareggio, in Brianza. Lui, però, don Francesco Torrini, ha spiccato il volo da Bareggio. E la comunità ha voluto essere presente quando ha celebrato la sua prima Messa. E la vicinanza di un intero Comune scorre sulle parole del sindaco Linda Colombo che a lui è legata da profondo affetto ripensando agli anni trascorsi in oratorio. "Caro Francesco - scrive il primo cittadino bareggese - è motivo di grande gioia per me essere testimone della realizzazione del sogno custodito nel tuo cuore, mi ricordo che ti conobbi quando facevo l'animatrice all'oratorio di San Martino, anni gioiosi, caratterizzati da un forte senso comunitario, ora rieccoci qui in abiti diversi ma non troppo, come me hai fatto una scelta coraggiosa , quella di servire la comunità con senso del dovere e spirito di sacrificio". All'amico don Francesco il primo cittadino bareggese augura così di "continuare a essere assetato d'amore per chi ti circonda e di portare con te, ovunque andrai, la semplicità e il gusto delle piccole cose che la nostra terra fatta di persone laboriose, tenaci e fedeli ci ha insegnato". Colombo, per averlo conosciuto bene, ha una certezza nel cuore: "Saprai essere un buon amico - conclude - un pastore capace di portare la buona parola, una guida sicura, una persona che non alza i muri ma li abbatte".

