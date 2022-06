Ruggeri per il dopo Cecchin

'Vivere San Giorgio' era e 'Vivere San Giorgio' resta. L'ex vicesindaco Claudio Ruggeri diventa primo cittadino ed è promosso sul campo dagli elettori.

'Vivere San Giorgio' era e 'Vivere San Giorgio' resta. L'ex vicesindaco Claudio Ruggeri diventa primo cittadino ed è promosso sul campo dagli elettori succedendo a Walter Cecchin reduce da due mandati di fila e quindi non più ricandidabile. Ruggeri ha ottenuto 1454 voti pari al 59,47 per cento. Alle sue spalle si sono piazzati Adriano Solbiati, altra vecchia conoscenza del panorama politico sangiorgese che, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Noi con l'Italia si è fermato a 693 pari al 28,34 per cento e Francesco Nuccio (Forza Italia) con 298 (12,19%). La lista di Ruggieri disporrà di otto seggi, quella di Solbiati di tre e quella di Nuccio di uno. Hanno votato 2550 elettori sui 5419 aventi diritto pari al 47,06 per cento. Le schede nulle sono state 56, quelle bianche 49.

