Un pomeriggio di boxe

Boxe protagonista lo scorso sabato pomeriggio nella palestra di via Giolitti a Castano. 'Boxe Revolution', questo il titolo della manifestazione.

Guantoni pronti, canottiera, pantaloncini e protezioni indossate e via... che si sale sul ring. Sì, perché proprio la boxe è stata l'indiscussa protagonista sabato nella palestra di via Giolitti a Castano. 'Boxe Revolution', organizzato dall'Asd Boxe Castano, in collaborazione con 'Black Tiger' e con il patrocinio del Comune, ha visto, allora, prima gli incontri light boxe, quindi ecco gli agonisti Aob Ore. Un pomeriggio, insomma, di grande sport, coinvolgimento ed emozioni che hanno saputo conquistare i partecipanti e il pubblico presente. (Foto di Gianni Mazzenga)

