Castanese: un altro passo per la D

La Castanese vince anche l'andata della finale playoff nazionali contro il Prevalle. Un gol di Alberto Sorrentino, per quel sogno chiamato serie D.

Un gol nella ripresa. Una rete, a firma di Alberto Sorrentino, che vale tanto, anzi tantissimo, perché da una parte regala alla Castanese l'ennesima vittoria di una stagione davvero eccezionale, dall'altra potrebbe far diventare realtà per i neroverdi il sogno serie D. Ancora lei, insomma; ancora la squadra di mister Alfio Garavaglia che si impone anche nell'andata della finale playoff nazionali contro il Prevalle. E lo fa giocando con di nuovo con la grinta, la concentrazione e la determinazione già più e più volte mostrate durante l'intera stagione. "Sono molto contento di avere segnato - commenta proprio Sorrentino - Ma l'importante oggi, comunque, era fare un risultato positivo in casa e ci siamo riusciti. Adesso ci attendono altri 90 minuti, che non saranno semplici, vista la forza del Prevalle e di diversi suoi elementi in rosa". Domenica prossima, allora, si andrà in trasferta. "Prepareremo la partita come abbiamo sempre fatto fino ad ora con le varie sfide che ci siamo trovati ad affrontare - conclude - Ossia con grande attenzione e senza lasciare nulla al caso. Siamo un gruppo unito e con ottime potenzialità e qualità, quindi le sfrutteremo tutte al massimo". (Foto di Gianni Mazzenga)

SORRENTINO: UN SUO GOL PER IL SOGNO SERIE D



