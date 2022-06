Castanese: è finale!

La Castanese non si ferma più. Battuta anche la Pro Gorizia. E adesso i neroverdi sono attesi dall'appuntamento con la finale nazionale playoff. Sognando la serie D.

Solo e soltanto una parola, ma che, in fondo, vale più di qualsiasi altra: finale. Già, eccola proprio là, sempre lei, sempre quella squadra che, per tutta l'annata appena trascorsa, ha continuato a regalare emozioni uniche e straordinarie ai suoi tifosi. Ancora e di nuovo, insomma, la Castanese che, dopo il campionato di vertice, la vittoria contro la Vogherese e i due successi con la Pro Gorizia, adesso è pronta ai prossimi appuntamenti per far diventare realtà il sogno serie D. "Una grande soddisfazione ed emozione - ha commentato bomber Stefano Gibellini - L'obiettivo della finale c'è sempre stato e, ora, l'abbiamo raggiunto. Non ci siamo mai nascosti, infatti, nel ripetere come già a fine del girone d'andata il traguardo era quello di provare ad andare in D. Non ci siamo riusciti, purtroppo, nella stagione regolare, ce la stiamo giocando al massimo con i playoff". Se il gruppo unito, alla fine, ha fatto certamente la differenza in ogni singola gara, allo stesso tempo, però, Gibellini con i suoi gol e le sue azioni è stato determinante. "Personalmente è stato forse il mio anno più prolifico - continua - Comunque i traguardi che siamo riusciti a centrare arrivano dal lavoro di squadra, dalla compattezza che c'è sempre stata. Adesso ci attende un ultimo passo e, perciò, sarà fondamentale proseguire sulla strada fino a qui percorsa. Un fattore che potrà giocare a nostro vantaggio è la rosa ampia; quindi, avere al nostro interno diversi calciatori che hanno già vinto campionati e hanno esperienza".

