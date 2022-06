Il visionario distretto '5Vie'

Prototyping Utopias è invece il tema che accomuna gli eventi del distretto 5Vie: un futuro condiviso può essere costruito solo sulla base di prospettive e visioni collettive. È nelle 5Vie che si svolgerà l’evento più pop e coinvolgente della settimana: il Design Pride.

Prototyping Utopias è invece il tema che accomuna gli eventi del distretto 5Vie: un futuro condiviso può essere costruito solo sulla base di prospettive e visioni collettive. È nelle 5Vie che si svolgerà l’evento più pop e coinvolgente della settimana: il Design Pride. Mercoledì 8 giugno 2022 tutta la città sarà invitata a unirsi all’originale street parade che, come ogni edizione, con partenza alle 18.00 da Piazza Castello (angolo via Minghetti), invade il distretto delle 5Vie con carri, perfomance e musica, fino ad arrivare in Piazza Affari per la grande festa finale.

