"Sblocchiamo le opere pubbliche per il rilancio"

ENZO SALVAGGIO, PD, Uniti per Magenta, Magenta Percorsi - “La priorità numero uno è sbloccare subito le opere pubbliche (Stadio comunale, Piazza Mercato, Scuola Lorenzini di Pontevecchio, pista ciclabile per Corbetta, illuminazione a led) per le quali sono a oggi presenti ben 700mila euro nelle casse comunali. Tra gli interventi più urgenti c’è la manutenzione nelle scuole, da svolgere in estate al fine di arrecare il minor disagio possibile a studenti e famiglie. In un’ottica di lungo periodo, adoperarsi subito per stimolare l’attrattività di Magenta sul territorio dell’Est Ticino, rendendola protagonista a livello commerciale, turistico e culturale, ad esempio con la creazione di iniziative come le settimane tematiche. La Magenta del 2027 sarà innanzitutto una città coesa, dove l’Amministrazione e la macchina comunale siano finalmente in grado di dare risposte ai propri cittadini. La partita cruciale sarà però quella del recupero delle aree dismesse. Penso ad esempio all’ex Novaceta per quanto riguarda aree sportive e i servizi per i pendolari, ma soprattutto alla riconversione dell’area dell’ex deposito ATM di via Milano in nuovo polo scolastico del Liceo Quasimodo. Sarà necessario interloquire con Città Metropolitana, ATM e Comune di Milano per trovare una soluzione condivisa. Con la creazione del nuovo polo scolastico troverebbero nuova vita anche le strutture oggi sede dei locali del Liceo Quasimodo: la sede centrale di via Volta e il distaccamento di via Colombo. Nelle nostre intenzioni, queste aree verrebbero riconvertite rispettivamente in centro multiservizi, a disposizione di Comune, associazioni e medici di base, e in nuove scuole dell’infanzia”.

