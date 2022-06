"Città più viva; più servizi e attività"

Elezioni a Magenta. MUNIB ASHFAQ, La Nuova Italia: "Vogliamo una città più viva, con più servizi e attività per la popolazione".

MUNIB ASHFAQ, La Nuova Italia - “La priorità assoluta è la costruzione di un asilo nido comunale. Si tratta di circa cinquecento famiglie che hanno necessità di usufruire di questo servizio ma, spesso, non potendo rivolgersi agli asili nido privati, decidono di tenere il bambino a casa, assumendo baby sitter o gravando sui nonni. Ci occuperemo subito della costruzione e i fondi del PNRR possono essere utilizzati per progetti di questo tipo, di utilità collettiva. Le scuole sono prioritarie nel nostro programma, diamo attenzione a tante persone e cittadini inascoltati. Il Sindaco deve essere l’ultimo dei magentini, nel senso che tutti vengono prima di lui. Se mi sceglieranno come primo cittadino, allora, dopo cinque anni mi aspetto una città molto più accogliente, aperta, bella a livello urbanistico. Una città in grado di rispondere a tutte le istanze, una città che sostiene le associazioni impegnate nel sociale e che dia una possibilità a tutti, soprattutto ai giovani, una possibilità di divertimento e svago. Una città dove non ci sia spreco energetico: dove i lampioni siano spenti di giorno e accesi di notte! Che eroga più servizi a livello comunale… Una Magenta in cui ci sia un centro multiculturale nell’ex deposito ATM in via Milano e ci sia spazio per tutti i medici di base”.

