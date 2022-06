'Le macchine di Leonardo' in biblioteca

Dario Noé e i suoi modelli in scala arrivano in biblioteca a Magnago. Ecco, infatti, dal 3 e fino al 25 giugno prossimo, organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, l’esposizione ‘Le macchine di Leonardo’.

Dario Noé e i suoi modelli in scala arrivano in biblioteca a Magnago. Ecco, infatti, dal 3 e fino al 25 giugno prossimo, organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, l’esposizione ‘Le macchine di Leonardo’. Vere e proprie ricostruzioni in legno perfettamente funzionanti, per attraversare cinque secoli di storia e vedere i disegni leonardeschi in tre dimensioni.

