"La consegna dei nuovi loculi e ossari"

Da un lato esprime la soddisfazione per lo sbloccarsi della situazione. Dall'altro, invece, ritiene si sia però accumulato qualche ritardo. "E di questo - aggiunge - occorrerebbe chiedere scusa alle loro famiglie". Monica Gibillini, consigliera di Bareggio 2013, ha chiesto lumi alla giunta del sindaco Linda Colombo sulla consegna dei nuovi loculi e ossari del cimitero non disdegnando di fare considerazioni critiche. Il suo discorso muove da alcune coordinate temporali precise. "Il 29 settembre 2021 - ha esordito - era stato approvato il progetto per nuove sepolture presentato dall'Associazione temporanea di impresa, il 12 novembre è stato comunicato che la disponibilità di queste sepolture non era ancora pronta, come è la situazione di fine lavori e di collaudo considerando l'attesa di sepoltura di alcuni defunti nella camera mortuaria del cimitero o in altre strutture del territorio e le esigenze delle loro famiglie di dare loro questa sepoltura?". Il primo cittadino ha risposto a sua volta sia sul piano temporale che su quello sostanziale. "Il verbale di fine lavori è del 6 aprile scorso - ha spiegato Colombo - e il collaudo è stato fatto il 24 maggio, siamo nella fase cosiddetta ad opponendum in cui possono essere avanzate osservazioni da parte di terzi e questa fase si concluderà il 6 giugno, dopodiché il gestore potrà cominciare a vendere i loculi, non ci sono quindi stati ritardi ma si è stati nei tempi". Risposta da cui Gibillini si è detta parzialmente soddisfatta parlando però della necessità che "gli interventi sul cimitero siano tempestivi per non creare disagio alle famiglie dei defunti". E ha concluso: "Mi auguro che questa situazione non si ripeta".

