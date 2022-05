Riferimento all'anagrafe: Luisa Pinciroli in pensione

Per molto tempo è stata un punto di riferimento per l'ufficio anagrafe. Adesso, per lei, è arrivata l'ora della meritata e sospirata pensione. A Luisa Pinciroli, funzionaria del Comune che ha avuto con esso un rapporto professionale di lungo corso, il sindaco Pierluca Oldani rivolge ringraziamenti e felicitazioni.

Per molto tempo è stata un punto di riferimento per l'ufficio anagrafe. Adesso, per lei, è arrivata l'ora della meritata e sospirata pensione. A Luisa Pinciroli, funzionaria del Comune che ha avuto con esso un rapporto professionale di lungo corso, il sindaco Pierluca Oldani rivolge ringraziamenti e felicitazioni: "A nome mio personale, di quello dell'Amministrazione e della nostra comunità - ha scritto in una nota - ringrazio la signora Pinciroli per tutto ciò che ha fatto per noi e le porgo i migliori auguri per la nuova vita che sta per iniziare".

