Cava: sit-in in piazza

In piazza San Mauro un sit-in pacifico, voluto e organizzato da 'Insieme per Buscate' con l'Associazione 5 agosto 1991 e la lista Verdi Civici Buscate.

Sabato scorso in piazza San Mauro si è tenuto un sit-in pacifico, voluto e organizzato dalla lista civica d’opposizione 'Insieme per Buscate' con l'Associazione 5 agosto 1991 e la lista Verdi Civici Buscate. Il motivo? Sensibilizzare la cittadinanza sulla situazione attuale della Cava Campana e iniziare il suo recupero ambientale come area verde fruibile dai cittadini di Buscate nella prospettiva della sua rinaturalizzazione integrale. Dopo il sit-in, i partecipanti hanno raggiunto a piedi la cava per verificare a che punto è il recupero ambientale del sito: “Quest’area doveva essere restituita il 1° giugno 2022 come area verde riqualificata – spiega Franca Colombo, capogruppo di 'Insieme per Buscate' – Spiace constatare come nulla è stato fatto finora. Ricordiamo che quest’area doveva essere riqualificata a parco già nel 2018, secondo gli accordi presi tra Cavatore e Giunta Pisoni”. “Ringraziamo comunque i cittadini che hanno sfidato i 30°C per sostenerci in questa iniziativa, ringraziamo le forze dell'ordine e ringraziamo tutti i volontari che si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento, che sarà solo il primo di tanti”.

