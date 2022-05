'Festa di fine anno'

L’8 giugno suonerà la campanella dell’ultimo giorno di scuola per i nostri ragazzi e quindi, segnate in agenda l’appuntamento per festeggiare insieme l’inizio dell'estate. L’evento, organizzato dalla Pro Loco San Giorgio su Legnano, si terrà il 12 giugno in via Don Sturzo (Parco del Campaccio).

L’8 giugno suonerà la campanella dell’ultimo giorno di scuola per i nostri ragazzi e quindi, segnate in agenda l’appuntamento per festeggiare insieme l’inizio dell'estate. L’evento, organizzato dalla Pro Loco San Giorgio su Legnano, si terrà il 12 giugno in via Don Sturzo (Parco del Campaccio). Il programma: dalle 8.45 tour in bicicletta alla scoperta del Parco del Roccolo (la gita sarà articolata in due turni che si susseguiranno nella prenotazione al completamento del primo turno. Il 1° turno, fino ad esaurimento posti (99 posti disponibili), prevede la partenza in bicicletta del Parco del Campaccio alle 8.45, a seguire incontro con GEV – guardie ecologiche volontarie - nel Parco Del Roccolo che illustreranno la flora e la fauna del parco. La prenotazione sarà obbligatoria mandando un WhatsApp a Valentina al 333/4631781. Ad esaurimento dei 99 posti del primo turno, si apriranno le iscrizioni per il secondo turno delle 10.45 che seguirà la medesima modalità di svolgimento). Quindi, alle 12.30 pic-nic tutti insieme nel Parco del Campaccio (rientro presso il Parco del Campaccio in bicicletta oppure possibilità di unirsi al gruppo direttamente per le 12.30 per il pic-nic presso il grande parco del Campaccio nell’immenso verde di fronte al bar 'Pausa Caffè'. Doppia possibilità di menù per il pranzo in compagnia). Ancora, alle 15 ecco gli aquiloni di Edo (alcuni genitori della Scuola G. Rodari hanno fatto un corso con Edo di 'Gli Aquiloni di Edo' per la realizzazione degli aquiloni che verranno fatti volare tutti insieme e, a seguire, Edo farà la sua esibizione con gli aquiloni giganti che si alzeranno rendendo il cielo di San Giorgio su Legnano pieno di colore). Nel corso di tutto il pomeriggio, inoltre, ci saranno giochi e intrattenimenti. E durante l'intera manifestazione ci sarà la possibilità di gustare merenda e dessert presso lo stand con dolci e frittelle Cristina, frozen yogurt La Vaca Straca, bar Pausa Caffè. "Ringraziamo il Comune di San Giorgio su Legnano per il patrocinio e Banca BCC – Busto Garolfo e Buguggiate - ha detto la Pro Loco".

