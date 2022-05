Imbrattano i gradini davanti a scuola: individuati

Imbrattano con una bomboletta spray i gradini davanti alla scuola di via Giolitti. Individuati e sanzionati dalla Polizia locale di Castano Primo.

Sono stati tutti individuati dagli agenti di Piazza Mazzini tutti gli autori delle scritte sui gradini di via Giolitti nei pressi dell’Istituto Falcone Borsellino di Castano. Si tratta di quattro giovanissimi minorenni che sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza comunale mentre effettuavano con una bomboletta spray l’imbrattamento della pavimentazione limitrofa l’ingresso della scuola. La Polizia locale ha convocato così genitori e ragazzi che sono stati sanzionati a norma del vigente Regolamento di polizia urbana intimando come previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. La collaborazione dei genitori con la Polizia locale fa ben sperare nel recepimento educativo della sanzione comminata ai giovani che si sono adoperati per ripulire l’area.

