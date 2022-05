Nella settimana dal 6 al 12 giugno, a Busto Arsizio ecco la 'Festa della Pizza'. Le 14 pizzerie che partecipano all'iniziativa proporranno la nuova ‘Pizza Busto’.

Dopo il successo della 'Settimana della Cucina Bustocca', che, tra febbraio e marzo, su proposta del Magistero dei Bruscitti, ha visto i ristoratori della città promuovere i piatti della tradizione, arriva la 'Festa della Pizza', istituita dall’Amministrazione comunale per valorizzare le attività produttive locali e promuovere lo sviluppo economico del territorio. Nella settimana dal 6 al 12 giugno, in collaborazione con Associazione Commercianti Confcommercio Busto, le 14 pizzerie che partecipano alla Festa proporranno la nuova ‘Pizza Busto’, per metà calzone e per l’altra metà pizza. La metà calzone avrà il ripieno a sorpresa scelto da ciascun locale, mentre l’altra metà pizza avrà ingredienti identici per tutti, il pomodoro e la mozzarella.

La pizza sarà a forma di B e i colori saranno quelli della Città, il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella. La ‘Pizza Busto’, che sarà proposta ai clienti soltanto durante la settimana della Festa della Pizza, costerà 8 euro in tutte le pizzerie.

“Come per la cucina bustocca, questo sarà il numero zero della 'Festa della Pizza', con la speranza di farla diventare un appuntamento annuale fisso, probabilmente non più a giugno, ma in occasione della Giornata mondiale della Pizza che ricorre il 17 gennaio, in un periodo dell’anno in cui il consumo cala e accendere i riflettori sui locali potrebbe essere utile a riportare gente nelle pizzerie – ha affermato la vicesindaco e assessore allo Sviluppo Economico, Manuela Maffioli - La Festa è una delle forme di supporto variamente declinate che l’Amministrazione ha attivato in coincidenza con il periodo di emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica che non ha risparmiato il commercio e i pubblici esercizi. Ringrazio le pizzerie per aver colto che promuovere l’incremento dei consumi, anche con iniziative come questa, significa sostenere l’intero sistema economico cittadino; quando più attività funzionano bene, il beneficio è di tutta la città, insomma non vale il detto “mors tua, vita mea”, ma “vita tua, vita mea”.

A tutti i consumatori di pizza sarà riservato un omaggio scelto dalle pizzerie (ad esempio una bibita, una birra, il coperto, ecc...), Ascom premierà con una Smart Box (a tema gastronomico) i primi tre clienti che consumeranno tre 'Pizze Busto' in tre diverse attività. Per dimostrarlo basterà inviare via WhatsApp al numero 366/4841612 una foto della scheda (il 'pizzaporto') a disposizione nei locali con i tre timbri delle tre diverse attività.

