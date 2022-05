Castanese... ancora tu!

Continua il sogno serie D per la Castanese. Un'altra vittoria. Un altro importante successo, anche nella prima delle due sfide dei playoff nazionali contro la Pro Gorizia.

Quando si dice che "non c'è storia". O meglio, non ce n'è per la Pro Gorizia, mentre quella della Castanese è straordinaria e da urlo. Ancora e di nuovo i neroverdi. Un'altra vittoria, infatti; un altro importante risultato, stavolta centrato a chilometri e chilometri di distanza da casa, nella prima delle due sfide dei playoff nazionali, appunto contro la compagine del Friuli-Venezia Giulia, per continuare a inseguire quel sogno chiamato serie D. E' un secco 3-1, alla fine. Tre gol a dimostrazione della forza e dalla grinta di una squadra che, gara dopo gara, ha mostrato a tutti di che pasta è fatta. Carattere e determinazione, costanza e impegno, tecnica e bel gioco, sono solo alcune delle principali caratteristiche che hanno contraddistinto il gruppo intero. E via, allora, a volare sempre più in alto e pronti, adesso, al prossimo appuntamento, il ritorno, domenica, con la Pro Gorizia tra le mura amiche dello stadio 'Annibale Sacchi'. Il tifo sale, l'attesa pure e le emozioni, beh... neanche a parlarne sono e saranno indescrivibili.

