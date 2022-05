"Adotta e decora una panchina"

Le associazioni di Bareggio potranno adottare una panchina e decorarla con i colori e loghi che preferiscono.

Semplici spazi per sedersi? No. Le panchine possono anche avere una funzione artistica se opportunamente decorate. Il presidente del consiglio comunale di Bareggio Angelo Cozzi ha ben radicata questa convinzione, tanto da avere messo in campo un'iniziativa a riguardo: ciascuna associazione cittadina potrà adottare una panchina e decorarla con i colori e loghi che preferisce. "Da un lato - afferma il sindaco Linda Colombo - daremo un tocco di colore e decoro al nostro arredo urbano, dall'altro visibilità alle associazioni". Il discorso sembra piaciuto a coloro che ne sono destinatari viste le numerose adesioni già pervenute.

