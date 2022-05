Bareggio va... a tutta prevenzione. Giovedì 9 giugno, L'Amministrazione comunale retta dal sindaco Linda Colombo e 'Salute Donna' propongono dalle 14 alle 18 all'ambulatorio comunale di San Sebastiano 25 l'iniziativa 'Bareggio in salute'.

Bareggio va... a tutta prevenzione. Giovedì 9 giugno, L'Amministrazione comunale retta dal sindaco Linda Colombo e 'Salute Donna' propongono dalle 14 alle 18 all'ambulatorio comunale di San Sebastiano 25 l'iniziativa 'Bareggio in salute', che consiste in visite senologiche. Per poter aderire all'iniziativa sarà necessario effettuare una prenotazione al numero 320/6887338 il martedì tra le 16 e le 18 e il mercoledì tra le 10 e le 12. Una visita consigliata a tutte le donne la cui necessità è documentata da un tragico dato: tra 2020 e 2021, infatti, in Italia sono state stimate 55 mila nuove diagnosi del carcinoma della mammella.

