La sua costruzione risale al diciassettesimo secolo. E, sia pure in stato di fatiscenza, di Bareggio la chiesetta di cascina Figina rappresenta uno dei gioielli. Sul piano devozionale così come su quello artistico. Da ristrutturare e valorizzare. Che uno spiraglio di sole si affacci in questo senso restituendo a Bareggio uno dei suoi elementi di orgoglio lo spiega in una nota lo stesso sindaco Linda Colombo: "Un gruppo di volontari, in accordo con il Comune - spiega - sta svolgendo i primi piccoli lavori di restauro della chiesetta della cascina Figina in stato di abbandono da decenni". Una preziosa opera di rivitalizzazione destinata a rendere l'edificio cultuale di nuovo appetibile anche sul piano turistico. "Grazie ai volontari - spiega ancora il primo cittadino bareggese - che tengono ai beni pubblici del nostro territorio e ci aiutano a conservare la storia del nostro paese". L'edificio, di struttura rettangolare, si affaccia sulla corte della cascina Figina, annoverava in passato un affresco che ora si è abraso.

