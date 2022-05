Quadri della Vergine

In lei arte e fede convivono a meraviglia. E la portano a realizzare quadri di pregio dedicate alla Vergine Maria.

In lei arte e fede convivono a meraviglia. E la portano a realizzare quadri di pregio dedicate alla Vergine Maria. E' il parroco della chiesa di Sant'Ambrogio don Armando Bosani, dalle colonne del bollettino 'Il Mantice', a informare Vanzaghello della presenza, tra i suoi cittadini, di un'artista che non solo mette a disposizione con passione e amore dei suoi concittadini icone mariane ma li pone anche in condizione di realizzare un'imponente opera di solidarietà. "I quadri - spiega don Armando - possono essere usati da esporre per la processione oppure da appendere in casa". Per assicurarsene uno occorrerà contattare direttamente l'artista al numero 377/3192086. Il ricavato della vendita sarà destinato a opere parrocchiali, quindi a beneficio di quanti abbiano bisogno di assistenza perché in situazione di difficoltà.

