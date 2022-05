Rosa Giuseppina, mamma più longeva

98 anni e la più longeva mamma di Vanzaghello. E, allora, per un doppio traguardo così speciale, non potevano mancare gli auguri del sindaco Arconte Gatti e dell'Amministrazione comunale. "Buon compleanno alla signora Rosa Giuseppina - ha scritto lo stesso primo cittadino - All'età di 98 anni è la più longeva mamma della nostra comunità".

