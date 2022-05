Domenica 22 maggio Pro Loco San Giorgio su Legnano, in collaborazione con Camuna Viaggi, organizza 'Un giro per Bergamo'.

Domenica 22 maggio Pro Loco San Giorgio su Legnano, in collaborazione con Camuna Viaggi, organizza 'Un giro per Bergamo': partenza alle 8.30 in pullman privato e partenza per la città di Bergamo. Arrivo e incontro con la guida locale per la visita a piedi di Bergamo bassa, imbarco sulla funicolare per Bergamo alta e pausa pranzo. Nel pomeriggio la gita prevede la visita con guida della parte alta della città (Basilica di Santa Maria Maggiore, Duomo, ecc...). Rientro previsto in serata con partenza da Bergamo alle 17 e arrivo a San Giorgio su Legnano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!