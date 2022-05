Tutti in bici e vigili del fuoco

Doppio appuntamento a San Giorgio su Legnano. Lo scorso weekend ecco, infatti, prima l'educazione stradale, poi 'Un giorno da pompiere'. Eventi organizzati dalla Pro Loco.

Dall'educazione stradale ad un 'giorno' da pompiere... Non c'è stato, insomma, tempo di annoiarsi, durante lo scorso fine settimana, a San Giorgio su Legnano, dove, grazie alla Pro Loco, sono andate in scena, appunto, due iniziative davvero particolare e che hanno saputo conquistare piccoli e grandi. Si è cominciato, allora, sabato 14 con il 'Corso di educazione stradale - Tutti in bicicletta, ma in sicurezza', organizzato in collaborazione con la Polizia Locale di San Giorgio e Canegrate (e con il patrocinio del Comune di San Giorgio) e che ha visto, prima la parte teorica, poi la pratica con un percorso di agilità e la prova su una strada vera e propria riprodotta con pedoni che attraversavano la strada, stop, rotonde e strade con curve pericolose. E, al termine, a tutti i ragazzi partecipanti è stato consegnato un attestato. Quindi, domenica 15, è stata la volta di 'Una giornata da pompiere', che ha visto i bimbi cimentarsi su un percorso, appositamente creato dai Vigili del fuoco di Legnano, e conoscere da vicino alcuni dei mezzi utilizzati durante gi vari interventi. Contemporaneamente, inoltre, ecco anche l'angolo gonfiabili e l'iniziativa 'Vieni, scatta e divertiti insieme a noi: cornice Pro Loco a tema Vigili del Fuoco per scattare una foto ricordo dell’evento; senza dimenticare il momento di celebrazione, con la benedizione dei mezzi dei pompieri e ricordo della loro protettrice Santa Barbara.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!