'Esisti tu', il singolo di Daniele Magistrelli

Una vita dedicata alla sua passione più grande: la musica. Daniele Magistrelli, classe 1987 cantante e autore per passione, torna con il suo nuovo singolo ‘Esisti tu’ apripista dell’album intitolato ‘Paura&Amore’. Da sempre innamorato dalla musica a 360 gradi, Daniele ha studiato solfeggio, dal 2000 è flicornista e dal 2005 bassista e cantante. Nel 2007 ha iniziato a lavorare come service audio e luci e nel 2015 si è addentrato nel mondo del dj-set, specializzandosi in eventi come matrimoni o feste private. Frontman dei Maggese - Cesare Cremonini tribute Band, scrive canzoni proprie e per altri artisti emergenti. Nel suo palmarès da solista l’album ‘Vivere Vivendo’ del 2015 e ‘La Rivoluzione Imperfetta’ del 2017. Dopo una pausa di cinque anni, aumentati anche a causa del Covid, Daniele in arte Dani Magistrelli torna con il suo terzo album da solista. Il singolo ‘Esisti Tu’, uscito mercoledì 11 maggio, racconta di un ragazzo che vorrebbe donare molto di più di quanto riesce alla persona che ama, “...ero fermo lì, come una barca dentro a una bottiglia…” fino a quando lei arriva e lo prende con sé, salvandolo dalla malinconia e portandolo a vivere a pieno questo amore, nella loro vita insieme. La canzone parte con la chitarra acustica proprio per dare il senso di solitudine del brano e del ragazzo che si trova imbottigliato, senza alcuna possibilità di poter fuggire e raggiungere la sua lei. L’arrivo della donna porta senso di freschezza e libertà, fino al culmine della canzone in cui “grazie al cielo esisti tu” viene ripetuto per ben tre volte, come a voler sottolineare l’importante presenza al suo fianco...

