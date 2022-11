È tempo di musica classica. Nella Chiesa parrocchiale di Santo Stefano Ticino, sabato 26 novembre 2022 alle ore 21.00, si terrà il 27° Concerto di Santa Cecilia.

È presentato dalla Corale Stefanese, in collaborazione con la Parrocchia e l’Amministrazione comunale, nell’ambito del programma di eventi “Natale Insieme 2022”.

Il concerto sarà eseguito dalla Corale Stefanese diretta dal maestro Fabio Prina, con la partecipazione dell’Orchestra Antonio Vivaldi e del Coro Polifonico San Remigio di Sedriano diretto dal maestro Simona Gaiga. L’ingresso è libero.

