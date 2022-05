'Insieme per Magnago e Bienate' si presenta

L'appuntamento è per domenica 22 maggio, alle 11.30, in piazza San Michele. Sarà questa l'occasione per conoscere uno per uno i candidati della lista 'Insieme per Magnago e Bienate' (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e la civica 'SiAmo Magnago e Bienate').