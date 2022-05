Comune e Pro Loco per l'estate

Oltre 35 anni di collaborazione e una quindicina di eventi messi in campo. L'intesa tra Comune di Parabiago e Pro Loco ha radici lontane. E promette di scrivere ancora diverse pagine a tutto beneficio dei cittadini.

Oltre 35 anni di collaborazione e una quindicina di eventi messi in campo. L'intesa tra Comune di Parabiago e Pro Loco ha radici lontane. E promette di scrivere ancora diverse pagine a tutto beneficio dei cittadini. "L'Amministrazione - si legge nella delibera con cui la stretta di mano si rinnova - intende procedere per l'estate del 2022 all'organizzazione delle quattro manifestazioni divenute ormai consuetudine nella vita parabiaghese con lo scopo di valorizzazione il territorio e della promozione della città". I quattro eventi in questione sono 'Notte bianca dello sport', 'Festa dello sport', 'E...state in forma' e 'Ragazzi in corsa dai nonni'. Tutto, da parte del Comune, riconoscendo "La funzione sociale e il valore degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono". Che sarà, per i parabiaghesi, come sempre sinonimo di iniziative di grande coinvolgimento.

