Auto urta passeggino: bimba in ospedale

Incidente questa mattina all'angolo tra le vie Volta e Fredda a Turbigo: auto urta un passeggino. La bimba trasportata in ospedale. Rilievi affidati alla Polizia locale.

Incidente questa mattina (19 maggio) all'angolo tra le vie Volta e Fredda a Turbigo: un'auto ha urtato un passeggino con dentro una bambina piccola e un cane; illesa, invece, la madre. Sul posto, allora, ecco che si sono subito portati un'ambulanza, l'automedica, gli agenti della Polizia locale del comando cittadino e i Carabinieri. La bimba, dopo i primi controlli, è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre il cane è stato portato in una clinica veterinaria. Sulla dinamica, intanto, stanno cercando di fare chiarezza gli stessi Vigili turbighesi, che hanno effettuato i rilievi.

