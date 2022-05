Sorvoli notturni: centralina per il rumore

Voli notturni a Turbigo: dopo quella sulla scuola di via Plati a Turbigo, ora ecco una centralina mobile anche sopra la casa delle associazioni, per la rilevazione del rumore.

Dopo quella sulla scuola di via Plati a Turbigo, ora una anche sopra la casa delle associazioni. "Continua il lavoro, dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato all’ambiente, di dialogo e confronto con gli enti preposti per trovare una soluzione al problema dei sorvoli notturni - ha scritto l'assessore Andrea Azzolin - Come già detto all’ultimo consiglio comunale, siamo impegnati senza sosta per far comprendere le ragioni e gli interessi dei cittadini turbighesi. Durante tutta la notte (e ancor di più sarà con una eventuale espansione dell’aeroporto) il nostro territorio non ha tregua riguardo i sorvoli in decollo e in atterraggio. Da mezzanotte alle 6 del mattino subiamo, infatti, 1 decollo ogni 15 minuti. Tutto questo è dimostrato anche dalle prime rilevazioni della centralina fissa posta sulla scuola di via Plati, pubblicate sul sito di SEA, che mostrano durante le notti di marzo una media LVA di 62,5 dB. E che sarà segnalato e ribadito all’Assessore all’ambiente di Regione Lombardia in un documento che stiamo predisponendo in queste ore. In parallelo è iniziata, con la collaborazione di ARPA, una rilevazione del rumore anche nella parte centrale del paese, con l'installazione di una centralina mobile sopra la casa delle associazioni per capire l’impatto dei sorvoli anche in questa zona, sopratutto nei periodi di maggior traffico".

