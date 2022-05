Nuovi geni della macchina da presa crescono? Chissà. Il Laboratorio di Mazzafame prova a individuare registi in erba di età compresa tra 11 e 17 anni lanciando la prima edizione del concorso per film maker 'Sconfini, piccoli corti crescono'.

Nuovi geni della macchina da presa crescono? Chissà. Il Laboratorio di Mazzafame prova a individuare registi in erba di età compresa tra 11 e 17 anni lanciando la prima edizione del concorso per film maker 'Sconfini, piccoli corti crescono'. Ciascuno potrà partecipare con un filmato di due minuti realizzato con uno smartphone entro il 30 giugno raccontando, come spiegano gli organizzatori dell'iniziativa, "Il suo luogo nascosto, reale o interiore oltre i confini imposti dal resto del mondo". "Tutti i cortometraggi - concludono - verranno proiettati in un evento pubblico presso il Centro sociale Pertini e i migliori saranno premiati con una Cuffia wireless".

