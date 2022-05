'Orientamente' per i ragazzi

Destinatari sono i ragazzi tra i 15 e i 25 anni. Quelli che sono impegnati a decidere che cosa fare del loro futuro professionale. Il Comune di Casorezzo propone loro l'iniziativa 'Orientamente' e lo fa in tre date differenti ovvero giovedì 18 maggio, giovedì 25 e il primo giugno.

Destinatari sono i ragazzi tra i 15 e i 25 anni. Quelli che sono impegnati a decidere che cosa fare del loro futuro professionale. Il Comune di Casorezzo propone loro l'iniziativa 'Orientamente' e lo fa in tre date differenti ovvero giovedì 18 maggio, giovedì 25 e il primo giugno. "Il percorso è gratuito - spiega il Comune - ed è rivolto ai giovani che abitano a Casorezzo, l'iniziativa è promossa dal servizio orientamento al lavoro e alla formazione del comune". Gli incontri si svolgeranno tra le 16 e le 18 e hanno lo scopo di "Far conoscere e scoprire insieme le possibilità formative e lavorative nel mondo di oggi per iniziare a costruire il proprio futuro".

