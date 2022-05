"Busto Garolfo di nuovo viva"

Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, archivia con la voce dell'entusiasmo la serata dedicata allo sbaracco e al percorso gastronomico voluta dal Comune proprio per ridare fiato al senso di comunità.

Il sorriso le è spuntato grande così e per più di una ragione. In primo luogo perchè ha visto la sua comunità illuminarsi di nuovo di aggregazione e voglia di stare insieme dopo che il Covid l'aveva messa a dura prova. In secondo luogo, ma forse si dovrebbe dire simultaneamente, perchè, di quella comunità, ha visto impegnarsi le energie migliori e più operose. Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, archivia con la voce dell'entusiasmo la serata dedicata allo sbaracco e al percorso gastronomico voluta dal Comune proprio per ridare fiato al senso di comunità. "E' stata una serata bellissima - ha dichiarato in una nota - Busto Garolfo così vivo e vissuto non si vedeva da prima della pandemia, ora siamo davvero pronti a vivere un'estate ricca di eventi, momenti partecipati e intensi, finalmente siamo davvero ripartiti". E questa ripartenza ha protagonisti precisi che il sindaco bustese elenca uno a uno: "Grazie di cuore ai commercianti che hanno organizzato il percorso gastronomico, lo sbaracco, i divertenti trenini che ci hanno portato in giro per il paese, alle associazioni che hanno partecipato contribuendo al buon risultato della serata, al personale comunale che ha predisposto tutto quello che serviva". E l'ultimo ringraziamento, non certo per importanza, è per il suo assessore Patrizia Campetti "che ci ha messo come sempre cuore, mente e passione". E, naturalmente, il grazie abbraccia anche i cittadini che hanno "Riempito di vita e allegria il nostro bel paese". Busto ha, insomma, saputo urlare più forte dell'emergenza pandemica, dimostrando di saper rinascere compatta.

