È stato attivato fino al 31 dicembre lo 'Sportello Ucraina', un servizio di consultazione psicologica specialistica, completamente gratuito, a favore delle donne ucraine profughe, fuggite dal conflitto e domiciliate nei territori del Castanese e del Legnanese. Il servizio è offerto dall'associazione Filo Rosa Auser, grazie al finanziamento erogato dalla Fondazione Ticino Olona e sarà attivo presso il Centro antiviolenza di Legnano di Viale Pasubio, con possibilità di alternanza con lo sportello di Castano Primo di Via Moroni. Per accedere al servizio, basta mandare una mail all'indirizzo progettoucraina [at] filorosaauser [dot] org.

