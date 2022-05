Cimitero: fine lavori

I lavori al cimitero di Buscate si sono finalmente conclusi: “Nell'ultimo mese abbiamo terminato i lavori di sistemazione del campo E con il posizionamento della guaina di impermeabilizzazione e con la successiva posa del tappeto di asfalto – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Per il momento pensiamo di fermarci con i lavori, anche in vista del caldo estivo. Più avanti riprenderemo con la riqualificazione del campo santo”.

