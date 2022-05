La seconda edizione del concorso 'Leggiamo Insieme' rivolto ai lettori dai 6 ai 10 anni. Iscriviti, allora, gratis alla challenge in biblioteca a Magnago.

La seconda edizione del concorso 'Leggiamo Insieme' rivolto ai lettori dai 6 ai 10 anni. Più nello specifico, la challenge (iscrizione gratuita) prevede che per ogni sfida si dovrà leggere, appunto, un libro della biblioteca, prendendo soltanto due libri per volta e, una volta terminata la lettura, bisognerà scrivere il titolo accanto alla sfida corrispondente. E per quanto riguarda le sfide, sono in totale 7, suddivise in un fumetto o un manga, un libro che parli di animali, uno di sentimento, uno di sport, uno di un personaggio storico, uno scritto in corsivo e uno che racconti una fiaba. Per partecipare, poi, sarà necessario prendere l'apposita cartolina di partecipazione (scaricabile dal sito internet del Comune di Magnago) e una volta concluse le sfide, la scheda dovrà essere riconsegnata alla stessa biblioteca. La challenge, infine, terminerà il 30 settembre. Tutte le informazioni presso la biblioteca comunale al numero 0331/309196 o nell’allegato sul sito comunale.

