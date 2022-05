L'urlo sul campo e sulle tribune dell'Annibale Sacchi. Ancora una prestazione maiuscola. Ancora la Castanese, vittoriosa anche nella sfida playoff contro la Vogherese.

Il triplice fischio e quell'urlo che si è levato dal campo e dalle tribune dell'Annibale Sacchi. "Grandi, grandissimi ragazzi": la voce che, inevitabilmente, si mischiava con le emozioni e la gioia, tanta, tantissima. Come si dice, insomma, davvero da "perdere la testa" e, altrimenti, non avrebbe potuto essere dopo l'ennesima e straordinaria prestazione. Ancora lei, alla fine, infatti. Ancora la Castanese, stavolta vittoriosa anche nella sfida playoff contro la Vogherese. "Una stagione fantastica - ha commentato il capitano Valerio Foglio - E' stata un'annata che non dimenticheremo mai e durante la quale abbiamo dimostrato di essere squadra in ogni singola partita affrontata. E, ora, il sogno della D è lì sempre più ad un passo". Giocarsela in tutto e per tutto, dunque, il leitmotiv che non è mai venuto meno fin dall'inizio del campionato. "Devo ammettere che già da quando ci siamo ritrovati il primo giorno, si capiva che eravamo una compagine forte e che avrebbe benissimo potuto lottare per il salto di categoria - spiega - Oggi, pertanto, i risultati ci hanno dato ragione e questo è stato merito di tutti: dai miei compagni, passando per l'allenatore e arrivando alla dirigenza". Carattere, grinta, impegno e umiltà, allora, le caratteristiche principali. "Che ci hanno portati ad essere appunto la realtà importante che siamo - conclude - Ciascuno, nel corso della stagione, ha dato qualcosa e da qui ecco che, uno dopo l'altro, si sono centrati determinati traguardi. Adesso, però, non possiamo fermarci, c'è un ulteriore appuntamento che ci attende per far diventare concreto quell'obiettivo chiamato serie D. Massima concentrazione e attenzione, quindi, per regalarci e regalare ai nostri tifosi l'ennesima soddisfazione". (Foto Gianni Mazzenga)

CASTANESE DA URLO; IL CAPITANO FOGLIO: "STAGIONE FANTASTICA"



