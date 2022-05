Prociv e volontariato

All'istituto superiore 'Torno' di Castano, il progetto 'Volontariato e Protezione Civile': studenti che si sono cimentati con diversi scenari e varie attività.

Come si soccorre un ferito, quali sono le tecniche di spegnimento di un incendio oppure in che modo si monta una tenda da campo, fino alle comunicazioni via radio e molto altro ancora.... quando si dice "A scuola di Protezione Civile e volontariato". E mai come stavolta frase fu più azzeccata. Già, perché proprio l'altro giorno ecco che, all'istituto superiore 'Torno' di Castano, sono arrivati appunto i volontari della Prociv di Castano, la Croce Azzurra di Buscate e l'Antincendio Boschivo del Parco del Ticino per alcuni momenti di prove teoriche e pratiche con gli studenti. Come detto, infatti, diversi sono stati gli scenari con i quali gli alunni si sono cimentati, imparando e consocendo ancor più da vicino le varie attività. "Un progetto importante e coinvolgente e un ulteriore appuntamento di crescita per i ragazzi, coordinato nei minimi dettagli dal professor Michele Zanmarchi - hanno scritto dalla stessa scuola di piazzale Don Milani".

