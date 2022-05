Raccolta rifiuti per la 'Giornata del Verde Pulito'

'Giornata del Verde Pulito': anche Magnago e Bienate in prima linea per l'importante appuntamento. Domenica 15 maggio, raccolta dei rifiuti nei boschi.

'Giornata del Verde Pulito': anche Magnago e Bienate in prima linea per l'importante appuntamento. Domenica 15 maggio, allora, alle 14, ecco il ritrovo dei partecipanti nel parcheggio del cimitero bienatese, per poi alle 14.30 dare il via all'attività di raccolta dei rifiuti, lungo un percorso ad anello nei boschi a sud del paese nel parco delle Roggie. E, al termine (attorno alle 17.30), merenda offerta a tutti i bambini.

