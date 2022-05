I candidati... in volto

Liste e nomi, ma adesso ecco tutti i candidati dei due gruppi 'in corsa' alle elezioni comunali ('Progetto:Cambiare' e 'Insieme per Magnago e Bienate') in volto.

"Metterci la faccia": mai come stavolta frase fu più azzeccata. Già, perché dopo le liste, i singoli nomi e le prime proposte e idee dei programmi, adesso ecco i candidati delle due liste 'in corsa' alle prossime elezioni comunali di Magnago e Bienate ('Progetto:Cambiare', l'attuale squadra uscente di governo, e 'Insieme per Magnago e Bienate', che riunisce al suo interno tutte le realtà del Centrodestra - Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega - più la civica 'SiAmo Magnago e Bienate'), appunto, in volto.

LISTE E CANDIDATI

PROGETTO:CAMBIARE

Candidato sindaco: Gianluca Marta

Candidati consiglieri: Carla Picco, Fabio Alfano, Manuela Lietti, Lorena Ziprandi, Paolo Rolla, Paola Zavattaro, Luca Grassi, Massimo Rogora, Romina Colombo Nisoli, Federica Berretti, Andrea Scampini e Gabriele Colombo.



INSIEME PER MAGNAGO E BIENATE (FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA, LEGA E SIAMO MAGNAGO E BIENATE)

Candidato sindaco: Dario Candiani

Candidati consiglieri: Federica Berlanda, Tiziana Candiani, Emanuele Brunini, Massimo Riondato, Franco Piantanida, Maria Grazia Ragona, Valentina Fasani, Carlo Donghi, Salvatore Miceli, Paolo Franco Bonini, Kevin Re e Giacomo Redolfi.



