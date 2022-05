Centro Anziani: festa del tesseramento

L'appuntamento è per domenica 22 maggio, alle 12.30. Proprio in quella giornata, infatti, è prevista la 'Festa del tesseramento' del Centro Sociale Anziani di Vanzaghello.

L'appuntamento è per domenica 22 maggio, alle 12.30. Proprio in quella giornata, infatti, è prevista la 'Festa del tesseramento' del Centro Sociale Anziani di Vanzaghello. L'iniziativa vedrà, quindi, il ritrovo dei soci tesserati 2022 e il pranzo gratuito (adesioni entro il 18 maggio, presso lo stesso Centro Anziani, tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30) e, a seguire, ecco la mostra fotografica in ricordo di don Bruno Magnani, con momenti oratoriani dal 1951 al 1969.

